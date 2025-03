Guglielmo Marconi e il Biellese: una conferenza-spettacolo a Candelo.

Prosegue il tour della conferenza-spettacolo “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese”, che esplora con ironia e rigore storico il legame tra il celebre inventore e il territorio biellese. L’evento si terrà sabato 15 marzo alle ore 16.30 nella Sala degli Affreschi di Candelo.

Lo spettacolo, curato da ARS Teatrando e Danilo Craveia, racconta il rapporto tra Marconi e il Biellese, con particolare attenzione alla figura di Vincenzo Rosa, insegnante e mentore del fisico bolognese. Rosa, originario di Selve Marcone, fu l’unico citato da Marconi nel discorso per il Nobel del 1909. Il giovane inventore soggiornò inoltre in un centro idroterapico di Andorno e al Santuario di Oropa, dove ebbe l’intuizione che lo portò a sviluppare la radio.

La rappresentazione si sviluppa in tre atti, con attori che interpretano Marconi in diverse fasi della vita, dalle lezioni con Rosa fino al riconoscimento mondiale. Craveia interviene per approfondire il contesto storico.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e gode del patrocinio del Comune di Candelo. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.