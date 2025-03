Teodora Kirilova, la stella della Muay Thai approda a Biella

Arriva in Italia la pluricampionessa bulgara Teodora Kirilova, atleta professionista con uno straordinario palmarès composto da 15 vittorie (6 delle quali per KO) e una sola sconfitta. Kirilova vanta titoli prestigiosi: PRO World Champ FIMT, due titoli mondiali, tre titoli europei e tre corone ProEuropee di K1 (KGP, SFC e ProFight). Da poco è entrata nel circuito ONE Championship, la promotion internazionale più nota al mondo per la Muay Thai.

L’atleta sarà protagonista di un seminario aperto a tutti gli appassionati di sport da combattimento, in programma il 15 marzo, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, presso la Società Ginnastica La Marmora (Corso Guido Alberto Rivetti 2a, Biella). L’evento vede la collaborazione dell’istruttore Mario e di Fabio Lavecchia (per informazioni e prenotazioni: +39 349 360 2333).

Con questo seminario, la campionessa punta a trasmettere tutta la sua esperienza e la passione per le discipline da combattimento, un'occasione per imparare i segreti di una professionista di caratura internazionale.