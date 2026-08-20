Tante cose da fare a Biella nel we del 21, 22 e 23 agosto

Venerdì 21 agosto
- Mezzana, Festa, Galileo in piazza
- Cossato, luna Park
- Viverone, cena in bianco
- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 alle 18,30 inaugurazione mostra Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione, progetto espositivo che precede la manifestazione "Fatti ad Arte" che sarà dal 16 al 18 ottobre 2026.
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 21 Oropa in musica: Concerto d'organo
- Magnano, Chiesa Parrocchiale alle 20,30 Festival Musica Antica a Magnano - 41a edizione
- Valdilana, il Santuario della Brughiera ospita la seconda edizione dell'Healing Music Festival, tre giornate dedicate alla musica, alla natura e al benessere in uno dei luoghi più suggestivi dell'Oasi Zegna.
Sabato 22 agosto
- Candelo, inaugurazione mostra "Di Porta in porta"
- Mezzana, Festa, aperitivo dell'80° alle 18,30
- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 dalle 10 inaugurazione mostra Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione, progetto espositivo che precede la manifestazione "Fatti ad Arte" che sarà dal 16 al 18 ottobre 2026.
- Cossato, luna Park
- Donato, Chiesa Parrocchiale dalle 20,30 Concerto degli Allievi e del Coro del corso estivo di Musica Antica di Magnano
- Oropa sotto le stelle: visita alla cupola illuminata e alla terrazza panoramica dalle 21
- Valdilana, il Santuario della Brughiera ospita la seconda edizione dell'Healing Music Festival, tre giornate dedicate alla musica, alla natura e al benessere in uno dei luoghi più suggestivi dell'Oasi Zegna.
-Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 17,30 Escursione al Rifugio Rosazza con aperitivo
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 15 Visita guidata alla Passeggiata dei Preti
Domenica 23 agosto
- Valdilana, festa all'Artignaga
- Magnano, Chiesa Parrocchiale dalle 21 Festival Musica Antica a Magnano - 41a edizione
- Valdilana, apertura straordinaria museo Pio Istituzione Medico Sella
- Piedicavallo, La Vecchia del Lago Narrazione orale a cura di Alessandra Sala ore 16.30 Teatro Regina Margherita
- Mezzana, Festa
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 dalle 10 inaugurazione mostra Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione, progetto espositivo che precede la manifestazione "Fatti ad Arte" che sarà dal 16 al 18 ottobre 2026.
- Via Santuario di Oropa 480 Biella alle 21 Concerto d'arpa a Oropa nella Basilica antica, Melissa Buccella
- Via Santuario di Oropa 480 dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa
- Magnano, Casa Parrocchiale, via S. Marta dalle 16 TUTTO A POSTO di MATTEO NEGRI - FESTIVAL DI ARTI VISIVE FUORIPROGRAMMA 2026
- CAMPIGLIA CERVO, Santuario di San Giovanni D'Andorno dalle 16,30 Suoni in Movimento
- Cossato, luna Park
- Campiglia, concerto al santuario di San Giovanni d'Andorno
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Agriturismo Alpe Moncerchio dalle 9 Domeniche in alpeggio
- Miagliano, "Le antiche vie: il trenino degli operai", passeggiata raccontata dalle 14,30
- Valdilana, il Santuario della Brughiera ospita la seconda edizione dell'Healing Music Festival, tre giornate dedicate alla musica, alla natura e al benessere in uno dei luoghi più suggestivi dell'Oasi Zegna.
MOSTRE
MOSTRE
- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi
- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua fino al 27 settembre
- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
- Piedicavallo — "Valle Cervo - Per non dimenticare 2020-2025", mostra fotografica fino a fine agosto
- Magnano — Mostra "Tutto a posto" (Matteo Negri), Chiesa Parrocchiale, 25 luglio-23 agosto. Festival di Arti Visive Fuoriprogramma 2026
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mostra "Valle Cervo, appunti" (Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni), La Bürsch, dal 21 giugno al 30 agosto, 8:00-18:00
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00. a cura di Pacefuturo
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Donato — Mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni, Biblioteca comunale, dal 21 giugno al 29 agosto, martedì 15:30-17:30 e sabato 10:00-12:00. ingresso gratuito
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo la mostra sarà visitabile ogni domenica fino al prossimo 27 settembre