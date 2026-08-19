Festa di fine estate: Sordevolo celebra 10 anni

Sordevolo festeggia i dieci anni della Festa di fine estate. L’evento è in programma venerdì 28 agosto, dalle 20, nella zona eventi di Sordevolo.

Tra le novità di questa edizione figura la panissa preparata dagli amici di Arro. Il menù prevede antipasti misti alla piemontese, con insalata russa, vitello tonnato, affettati e formaggi, seguiti dalla panissa e dal dolce. Su richiesta saranno disponibili anche menù gluten free e vegetariani.

La serata sarà accompagnata da musica e intrattenimento con Galibus e Trope DJ, voice & entertainer.