Due giorni di sport a Casapinta: Strapinta e mountain bike

Casapinta si prepara a rinnovare il suo fine settimana dedicato allo sport e alla natura. Sabato 5 settembre torna la Strapinta, giunta alla terza edizione, mentre domenica 6 settembre sarà la volta della Gara MTB XC “Lago delle Piane”.

La Strapinta è organizzata dalla Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico dell’ASD Atletica Stronese. La manifestazione ludico-motoria non competitiva proporrà agli adulti due possibilità: il percorso classico di 6 chilometri e la nuova distanza di 12 chilometri, su un tracciato prevalentemente sterrato con vista sul Lago delle Piane. Il ritrovo è fissato dalle 16, con la prima partenza alle 17.30.

Il programma comprende anche il mini-giro dedicato ai più piccoli, con percorsi differenziati in base alle categorie: dai 50 metri dei supercuccioli fino ai 2 chilometri dei cadetti. Il ritrovo è previsto dalle 14 e la prima partenza alle 15.30. Al termine è prevista la merenda casapintese. La giornata di sabato sarà completata dal tradizionale ristoro casapintese e da premi a estrazione. Per questa edizione sono inoltre previsti tracciati rinnovati.

Domenica 6 settembre sarà dedicata alle mountain bike con la Gara MTB XC “Lago delle Piane”, organizzata dall’ASD Lessona Bike Team. La prova si svolgerà lungo le sponde del lago, anche in questo caso su un percorso rinnovato.

«Sarà un fine settimana dedicato allo sport e alla festa – dichiara Luca Sportelli, presidente della Pro Loco di Casapinta –. Ad ogni edizione abbiamo visto crescere la partecipazione e vogliamo continuare a offrire a tutti l’opportunità di scoprire i bellissimi sentieri che incorniciano il Lago delle Piane, curati dai nostri volontari. Non mancheranno i momenti conviviali, tra cui il tradizionale ristoro casapintese, la grigliata pre e post-gara e i numerosi premi per i partecipanti».