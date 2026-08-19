Incendio sul Monte Barone, rinviato a dicembre il raduno del CAI Valsessera

L’incendio che dal 3 agosto interessa il Monte Barone e le aree limitrofe costringe il CAI Valsessera a rinviare il tradizionale raduno sezionale di fine agosto con i “Falchi Azzurri” di Crevacuore. La decisione è legata alle ordinanze del Comune di Coggiola, tuttora in vigore, che vietano l’accesso ai sentieri dalla Chiesetta delle Piane.

L’appuntamento è stato posticipato a martedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. In quella data il CAI Valsessera e i “Falchi Azzurri” saliranno insieme sulla vetta del Monte Barone, mantenendo vivo un importante momento di amicizia e condivisione tra le due associazioni.

Dalle verifiche effettuate a distanza del Rifugio Monte Barone, la struttura non sembra presentare danni visibili. Lo stato effettivo del rifugio potrà essere accertato soltanto quando le autorità competenti autorizzeranno nuovamente l’accesso all’area.

Prosegue intanto il calendario delle attività sezionali. Il 19 settembre, dalle 16.30, è in programma la terza Sfilata delle Associazioni nell’ambito di “Pray in Vetrina”. Il 20 settembre si terrà l’uscita di Alpinismo Giovanile con ESCAI Grignasco, lungo l’itinerario da Bielmonte a San Bernardo, mentre il 26 settembre è prevista l’uscita di Speleo Alpinismo Giovanile a San Bughetto.

Domenica 27 settembre, alle 15, al Rifugio Moglietti si terrà infine il “Concerto nel Bosco” con la Banda Musicale “G. Verdi” di Coggiola.

Il CAI Valsessera ha ringraziato i soci per la comprensione, la collaborazione e la vicinanza dimostrate in questo periodo. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’evoluzione della situazione.