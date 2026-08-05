Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi

IL LABORATORIO “CADREGAT” E GLI EVENTI MUSICALI “ROCK THE TRAPPA” ED “ECHI VENEZIANI”

Domenica, inoltre, è stata riprogrammata un’escursione proposta nel contesto del Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo.

GLI EVENTI DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA NEI SITI DELLA RETE MUSEALE BIELLESE

“Suoni in movimento”, tappa a Sordevolo al Museo della Passione

Quando si ascolta la cultura: continua “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, l’anima diffusa di “Suoni in Movimento”, una rassegna che porta la musica nei luoghi più evocativi del territorio della provincia di Biella. La rassegna propone un viaggio tra santuari, ecomusei, ville storiche e siti UNESCO che si trasformano in scenari d’ascolto in cui arte, storia e paesaggio si incontrano. Ricordiamo che ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva, arricchita da visite guidate, incontri con gli artisti, degustazioni e prime esecuzioni assolute. Il prossimo concerto, intitolato “Echi Veneziani”, si terrà il 9 agosto a Sordevolo. Domenica l’evento comincerà alle 16 con una visita guidata al Museo della Passione, mentre alle 17 andrà in scena lo show musicale nella Chiesa Parrocchiale dell’Orchestra NISI ArteMusica con Matteo Trentin (oboe solista); le musiche, invece, saranno di Corelli, Marcello, Albinoni e Torelli. “Il programma - annunciano gli organizzatori - propone un viaggio alle origini del linguaggio concertante, tra Sei e Settecento, sulle tracce della grande scuola veneziana. Echi veneziani richiama atmosfere, forme e colori di una stagione musicale che ha profondamente influenzato la tradizione strumentale europea. Le musiche metteranno in luce il dialogo tra solisti e archi, alternando slancio espressivo e raffinata cantabilità. In particolare, l’oboe emerge come voce lirica e caratteristica di questo repertorio, capace di evocare il gusto teatrale e luminoso della Venezia barocca. Un percorso che intreccia musica e patrimonio, facendo risuonare negli spazi museali le radici di una tradizione ancora viva e attuale”.

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 3703031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto. Il costo è di € 8,00 per il biglietto intero, € 5,00 per quello ridotto soci NISI e giovani under 35 e € 3,00 per convenzioni con Città Studi, familiari ospiti Anffas e i familiari dell’Associazione PGS White di Salussola, gratuito invece per gli ospiti della Cooperativa Anffas e i minori di 12 anni.

“Cadregàt” tra Bagneri e la Trappa

Venerdì 7 e sabato 8 agosto si terrà “Cadregàt”, iniziativa rivolta alle famiglie (da 2 a 4 persone per nucleo) in programma tra Bagneri e la Trappa. L’attività, proposta nell’ambito della Scuola Senza Pareti, è dedicata “alla costruzione - si legge nell’apposita news sul sito dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra - di 2 manufatti che hanno una lunga, dimenticata tradizione nel Biellese. In due giorni, presso i laboratori di Bagneri e della Trappa, i partecipanti realizzeranno e si porteranno a casa un tradizionale scagn (sgabello a 3 gambe) e una sedia del designer Enzo Mari, realizzata con assicelle grezze di uso comune, sperimentando così la possibilità di autocostruzione degli arredi domestici”. L’attività si svolgerà, come accennato, presso l’Ecomuseo della Civiltà Montanara di Bagneri e l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva della Trappa. La quota di partecipazione è di € 60 a persona (comprensivi di cena, notte, colazione e pranzo presso la Foresteria della Trappa). Per informazioni e iscrizioni: coordinatore@ecomuseo.it – 349 32690.48 (anche WhatsApp). In allegato la locandina.

Rock the Trappa

Sabato 8 agosto, alle ore 21, si terrà “Rock the Trappa” al sito di Sordevolo che vedrà protagonisti Dj Fa e Crazy Mama > Cammelli. La serata sarà dedicata alla musica dei più famosi gruppi degli Anni ‘80, con tanto di video del “No Kings Tour” di Bruce Springsteen, ma anche “Stand up for Palestine” di Roger Waters. Sarà inoltre possibile cenare e pernottare, ma solo su prenotazione al 349.3269048 (anche WhatsApp) o via mail all’indirizzo coordinatore@ecomuseo.it. Locandina in allegato.

(RIPROGRAMMATA) - L’escursione del Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo e l’Amministrazione Comunale che lo gestisce, nell’ambito della Rete Museale Biellese e del progetto “La Valle dell’Acqua”, hanno riprogrammato per sabato 8 agosto - inizialmente era stata fissata domenica 26 luglio, poi rinviata per maltempo - un’escursione guidata che porterà i partecipanti a conoscere percorsi e borghi del versante solatio del territorio partendo dal Parco delle Cave alla Balma. L’appuntamento, con la guida escursionistica e ambientale Raffaella Restelli (che ha già condotto con successo la passeggiata proposta dagli stessi enti il 5 luglio), è in programma alle 9,30 al Parco delle Cave in Frazione Balma, dove è previsto il ritorno intorno alle 18,30. “La guida, conoscitrice della storia locale e delle peculiarità ambientali del territorio, trarrà spunto - si legge nel comunicato allegato - da quanto si incontra lungo il cammino (cave di sienite, mulino per la pressatura della canapa, ville signorili, Oratori, cappellette votive, lavatoi, pascoli e boschi) per raccontare, facendola conoscere più a fondo, la Bürsch”.

Il pranzo al sacco a cura dei partecipanti permetterà di godere del paesaggio da una delle frazioni più caratteristiche: Sassaia. All’arrivo si accederà gratuitamente al Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso facendo un balzo nella seconda metà dell’Ottocento e conoscendo l’origine delle attuali assistenza sanitaria gratuita, previdenza sociale e pubblica istruzione.

La passeggiata è gratuita, ma è indispensabile prenotarsi su WhatsApp al numero 335.6003240 (posti limitati). Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking. In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 22 agosto. Materiale in allegato.

LA RETE MUSEALE BIELLESE

Storia, industria, arte e natura si intrecciano nei siti della Rete Museale Biellese, un progetto che si rinnova ogni anno creando un tessuto di relazioni tra gli attori culturali e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Assieme ai produttori, ai ristoratori e alle strutture ricettive della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e ai cammini che li connettono, offrono una nuova sostenibile esperienza di visita. Il progetto, coordinato dal 2012 dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, ha finora coinvolto 47 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 315 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2025 i siti della rete hanno registrato 193.931 visitatori.

I SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 agosto con orario 21:00-24:00.

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30

Cascina Praggi – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 26 luglio e dal 6 al 27 settembre, con orario 14:40-18:30

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco - Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio e le domeniche 2, 23 e 30 agosto con orario 14:30-18:30; domenica 6 settembre con orario 9:30-13:30 e 14:30-18:30; le domeniche 13, 20 e 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00

Riferimenti Rete Museale Biellese:

Sito: atl.biella.it/rete-museale-biellese - YouTube: Rete Museale Biellese - Facebook: Rete Museale Biellese - Instagram: retemusebi