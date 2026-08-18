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Music Cafè | 18 agosto 2026, 07:40

Oropa, quattro secoli di musica d’organo con Giuseppe Radini

Venerdì 21 agosto alle 21 nella Basilica Antica il concerto “Aspetti di letteratura organistica tra ’600 e ’900”. Ingresso libero

Oropa, quattro secoli di musica d’organo con Giuseppe Radini

Oropa, quattro secoli di musica d’organo con Giuseppe Radini

Sarà il concerto d’organo di Giuseppe Radini, organista titolare del Santuario, ad aprire venerdì 21 agosto il fine settimana di appuntamenti a Oropa. Alle 21, nella Basilica Antica, il maestro proporrà “Aspetti di letteratura organistica tra ’600 e ’900”.

Il programma attraverserà quattro secoli di storia dell’organo, passando tra epoche, stili e scuole differenti: dalla tradizione francese di Couperin e Du Mage a quella tedesca di Bach, Krebs e Rinck, fino al Romanticismo e al Novecento con Gounod, Guilmant, Bossi, Karg-Elert, Rowley e Rosetta. Completeranno il percorso composizioni di Tours, Malling, Cherubini e Bellando.

Un secondo appuntamento con Radini dedicato alla letteratura organistica è in calendario venerdì 28 agosto alle 21, sempre nella Basilica Antica.

L’ingresso è libero.

G. Ch.

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