Oropa, quattro secoli di musica d’organo con Giuseppe Radini

Sarà il concerto d’organo di Giuseppe Radini, organista titolare del Santuario, ad aprire venerdì 21 agosto il fine settimana di appuntamenti a Oropa. Alle 21, nella Basilica Antica, il maestro proporrà “Aspetti di letteratura organistica tra ’600 e ’900”.

Il programma attraverserà quattro secoli di storia dell’organo, passando tra epoche, stili e scuole differenti: dalla tradizione francese di Couperin e Du Mage a quella tedesca di Bach, Krebs e Rinck, fino al Romanticismo e al Novecento con Gounod, Guilmant, Bossi, Karg-Elert, Rowley e Rosetta. Completeranno il percorso composizioni di Tours, Malling, Cherubini e Bellando.

Un secondo appuntamento con Radini dedicato alla letteratura organistica è in calendario venerdì 28 agosto alle 21, sempre nella Basilica Antica.

L’ingresso è libero.