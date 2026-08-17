Rete Museale Biellese, percorsi sonori al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Quando si ascolta la cultura: continua “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, l’anima diffusa di “Suoni in Movimento”, una rassegna che porta la musica nei luoghi più evocativi del territorio della provincia di Biella. La rassegna propone un viaggio tra santuari, ecomusei, ville storiche e siti UNESCO che si trasformano in scenari d’ascolto in cui arte, storia e paesaggio si incontrano. Ricordiamo che ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva, arricchita da visite guidate, incontri con gli artisti, degustazioni e prime esecuzioni assolute.

Il prossimo concerto è in programma il 23 agosto al Santuario di San Giovanni d’Andorno di Campiglia Cervo. L’appuntamento prenderà il via alle 16.30 con la consueta visita guidata del sito, mentre alle 17.45 andrà in scena il concerto intitolato “La follia del prete rosso”. Lo show vedrà esibirsi il Quartetto Vivaldiano composto da Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Ludovico Armellini (violoncello) e Lorella Ruffin (clavicembalo), mentre le musiche saranno di Vivaldi.

“Il Quartetto Vivaldiano ripercorre le Vie del Barocco - spiegano gli organizzatori - illustrandone le caratteristiche salienti, i diversi stili e scuole nell'epoca storica dell'Europa nel 600. Rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico e spiegando l'evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri”.

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 3703031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto. Il costo è di € 8,00 per il biglietto intero, € 5,00 per quello ridotto soci NISI e giovani under 35 e € 3,00 per convenzioni con Città Studi, familiari ospiti Anffas e i familiari dell’Associazione PGS White di Salussola, gratuito invece per gli ospiti della Cooperativa Anffas e i minori di 12 anni.

LA RETE MUSEALE BIELLESE

Storia, industria, arte e natura si intrecciano nei siti della Rete Museale Biellese, un progetto che si rinnova ogni anno creando un tessuto di relazioni tra gli attori culturali e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Assieme ai produttori, ai ristoratori e alle strutture ricettive della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e ai cammini che li connettono, offrono una nuova sostenibile esperienza di visita. Il progetto, coordinato dal 2012 dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, ha finora coinvolto 47 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 315 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2025 i siti della rete hanno registrato 193.931 visitatori.

I SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 agosto con orario 21:00-24:00.

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30

Cascina Praggi – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 26 luglio e dal 6 al 27 settembre, con orario 14:40-18:30

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco - Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio e le domeniche 2, 23 e 30 agosto con orario 14:30-18:30; domenica 6 settembre con orario 9:30-13:30 e 14:30-18:30; le domeniche 13, 20 e 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00

Riferimenti Rete Museale Biellese:

Sito: atl.biella.it/rete-museale-biellese - YouTube: Rete Museale Biellese - Facebook: Rete Museale Biellese - Instagram: retemusebi