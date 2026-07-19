Biella, inaugurata a Oropa la mostra dedicata a Maria Bonino FOTO

È stata inaugurata ieri, sabato 18 luglio, al Santuario di Oropa, la mostra “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, dedicata alla figura della pediatra biellese che ha speso la propria vita al servizio dei bambini dell’Africa subsahariana.

L’apertura dell’esposizione è stata preceduta dagli interventi dei familiari di Maria Bonino – il fratello Paolo Bonino, presidente della Fondazione Maria Bonino, e la sorella Cristina Bonino – del Rettore del Santuario Michele Berchi, del presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, e del vescovo di Biella Roberto Farinella, che ha ricordato come la testimonianza di Maria Bonino continui a parlare alle coscienze attraverso il servizio, la dedizione ai più fragili e la fedeltà ai valori del Vangelo.

Al termine degli interventi, il vescovo ha impartito la benedizione ai presenti e alla mostra. Insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica e già presentata alla Camera dei Deputati, l’esposizione ripercorre la vita e l’impegno umano e professionale di Maria Bonino attraverso fotografie, documenti, lettere, libri e testimonianze, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere una figura che ha fatto della cura dei più piccoli e della solidarietà una vera missione di vita.

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre nelle sale “Maria Bonino”, presso il Chiostro della Basilica Antica del Santuario di Oropa.