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COSTUME E SOCIETÀ | 19 luglio 2026, 19:00

Biella, inaugurata a Oropa la mostra dedicata a Maria Bonino FOTO

Presenta anche il vescovo Farinella.

Credit Diocesi di Biella – Lorenzo Iorfino

Credit Diocesi di Biella – Lorenzo Iorfino

È stata inaugurata ieri, sabato 18 luglio, al Santuario di Oropa, la mostra “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, dedicata alla figura della pediatra biellese che ha speso la propria vita al servizio dei bambini dell’Africa subsahariana.

L’apertura dell’esposizione è stata preceduta dagli interventi dei familiari di Maria Bonino – il fratello Paolo Bonino, presidente della Fondazione Maria Bonino, e la sorella Cristina Bonino – del Rettore del Santuario Michele Berchi, del presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, e del vescovo di Biella Roberto Farinella, che ha ricordato come la testimonianza di Maria Bonino continui a parlare alle coscienze attraverso il servizio, la dedizione ai più fragili e la fedeltà ai valori del Vangelo.

Al termine degli interventi, il vescovo ha impartito la benedizione ai presenti e alla mostra. Insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica e già presentata alla Camera dei Deputati, l’esposizione ripercorre la vita e l’impegno umano e professionale di Maria Bonino attraverso fotografie, documenti, lettere, libri e testimonianze, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere una figura che ha fatto della cura dei più piccoli e della solidarietà una vera missione di vita.

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre nelle sale “Maria Bonino”, presso il Chiostro della Basilica Antica del Santuario di Oropa.

Redazione g. c.

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