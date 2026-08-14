Valdilana, apertura straordinaria della Pia Istituzione Medico Sella: visite il 16 e 23 agosto

Due pomeriggi dedicati alla storia, alla cultura e alla memoria del territorio. Domenica 16 e domenica 23 agosto 2026 la Pia Istituzione Medico Sella, in Borgata Sella 1, località Mosso, a Valdilana, aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico.

Le visite saranno possibili dalle 14 alle 18, con ingresso libero e accompagnamento a cura di operatori qualificati.

L'iniziativa permetterà di conoscere da vicino il patrimonio custodito dalla struttura, testimonianza dell'impegno educativo e sociale della famiglia Sella a favore della comunità. Durante le due aperture sarà possibile visitare gli ambienti e le testimonianze del patrimonio storico, tra documenti e arredi, oltre alla collezione di minerali, una raccolta mineralogica frutto di passione e ricerca.

Il percorso comprenderà anche l'aula dell'asilo del Novecento, rimasta cristallizzata nel tempo e legata alla memoria dell'insegnamento e della vita scolastica dell'epoca.

Tra le proposte figura inoltre la mostra “Memoria in movimento”, dedicata all'evoluzione dello sport dalla fine dell'Ottocento a oggi attraverso oggetti, tecniche, abiti, corpi e protagonisti, realizzata in collaborazione con le associazioni sportive del Biellese.

L'ingresso è libero.