Netro, estate da record per la Pro Loco: "Pienone a tutte le serate" FOTO

Si chiude con il segno positivo l'edizione 2026 delle manifestazioni estive della Pro Loco di Netro. Un'estate intensa, caratterizzata da numerose iniziative e da una partecipazione che, secondo l'associazione, ha raggiunto numeri da record sia nel mese di luglio sia in quello di agosto.

"È stata un'estate calda, intensa e non sempre facile, ma siamo davvero contentissimi di come sono andate le nostre feste", scrive la Pro Loco sui social, che sottolinea come, anno dopo anno, le manifestazioni siano sempre più sentite e partecipate.

A confermare la soddisfazione è la presidente Barbara Apollo, che evidenzia soprattutto la risposta del pubblico: "Anche se non abbiamo fatto fuochi d'artificio, abbiamo avuto il pienone, quindi siamo decisamente contenti. In tutte le serate c'è stata veramente tantissima gente, per cui bene".

Un risultato che riempie di orgoglio l'associazione e che rappresenta anche uno stimolo per continuare a proporre nuove iniziative. "Guardiamo avanti, con nuove idee e nuovi progetti", spiegano dalla Pro Loco, che ha già iniziato a pensare al prossimo appuntamento.

Il prossimo obiettivo è infatti l'October Fest, verso il quale l'associazione è già al lavoro.

"Siamo pronti per il prossimo evento", conclude Barbara Apollo, ringraziando tutte le persone che hanno sostenuto, aiutato e seguito la Pro Loco e che hanno partecipato alle manifestazioni estive.