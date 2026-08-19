Ponderano, iscrizioni al Post Scuola: domande entro il 31 agosto

Scade il 31 agosto 2026 il termine per iscriversi al servizio di Post Scuola per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Ponderano per l'anno scolastico 2026/2027.

Il servizio è riservato agli alunni i cui genitori abbiano entrambi, oppure il solo genitore convivente in caso di famiglia monoparentale, un orario di lavoro incompatibile con quello di uscita da scuola o siano impossibilitati al ritiro per situazioni di particolare gravità, da documentare. Il servizio sarà attivato con almeno 10 iscritti per ciascun ordine scolastico.

Per la Scuola dell'Infanzia, il Post Scuola sarà attivo dal 21 settembre 2026 al 30 giugno 2027, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.30.

Per la Scuola Primaria, il servizio sarà attivo dal 15 settembre 2026 al 10 giugno 2027: lunedì e giovedì dalle 15.45 alle 18, mentre martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.50 alle 18.

Per l'Infanzia, la quota annuale è di 330 euro per i residenti e 380 euro per i non residenti, da pagare in due rate. Per i residenti è previsto uno sconto di 50 euro annui dal secondo figlio.

Per la Primaria, il costo è di 570 euro per i residenti e 660 euro per i non residenti, sempre in due rate. Per i residenti, dal secondo figlio è previsto uno sconto di 90 euro annui. Per entrambi i servizi, in caso di più fratelli iscritti sia all'Infanzia sia alla Primaria, lo sconto viene applicato alla retta dell'Infanzia.

Per chi dichiara una temporanea difficoltà economica è possibile chiedere il pagamento in quattro rate anziché due.

Per la Primaria il costo non comprende il buono pasto. Nei giorni di Post Scuola in cui è previsto il servizio mensa, i genitori dovranno comunicarlo a C.M. Service tramite l'apposita procedura.

Le domande devono essere presentate online entro il 31 agosto, accedendo al sito del Comune tramite SPID o CIE e compilando il modulo dedicato ai servizi scolastici. Per ogni figlio deve essere presentata una domanda.

Saranno accolti al massimo 20 bambini alla scuola dell'Infanzia e 40 alla Primaria. In caso di domande superiori ai posti disponibili, avranno priorità i residenti a Ponderano e, successivamente, l'ordine cronologico di iscrizione.

Non saranno normalmente accettate iscrizioni durante l'anno scolastico, salvo disponibilità di posti e specifiche situazioni previste dal Comune.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi e Servizi alla Persona allo 015/541224 oppure agli indirizzi email ponderano@ptb.provincia.biella.it e trib.ponderano@ptb.provincia.biella.it.