Incendio sul Monte Barone, forte ripresa: 30 lanci dell’elicottero

Nella prima parte della mattinata, con l’ausilio del personale DOS, l’elicottero Elicentro ha effettuato 30 lanci a valle del bivacco Cascinetta, in seguito a una forte ripresa dell’incendio.

Sono tre le zone operative a terra. La prima si trova nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove le squadre sono impegnate nel contenimento di fumarole sparse. La seconda comprende il ponte sul rio Vacchera e la strada che da quel punto scende verso Le Piane. Diversi mezzi hanno proseguito le attività di spegnimento anche nei pressi di un’abitazione e della chiesetta della frazione. A Le Piane è inoltre attivo un presidio dinamico per garantire il rifornimento idrico delle vasche AIB.

Nelle tre aree continua l’azione di contenimento. Il dispositivo dei Vigili del Fuoco comprende 15 unità della sede centrale di Biella e nove del Comando VVF di Torino. Sono impiegati l’UCL, un mezzo logistico, un carro fari, un’ABP Scania, un’ABP VAM 4000, un’ABP e un mezzo boschivo di Cossato, un’ABP Scout di Valdilana, due moduli boschivi, un’ABP e un modulo AIB del Comando torinese, oltre a un’ABP del distaccamento di Livorno Ferraris, appartenente al Comando VVF di Vercelli.

Alle attività partecipano anche 15 volontari AIB con cinque mezzi antincendio e due operatori del Coordinamento della Protezione Civile di Biella, affiancati da un’autobotte. Due unità della Croce Rossa Italiana sono presenti nel posto di primo soccorso allestito presso il PCA.

All’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per prevenire la formazione di fumarole nella pineta sopra la chiesetta. La collaborazione tra il personale AIB e i Vigili del Fuoco, insieme all’impiego delle autobotti, ha assicurato l’approvvigionamento delle vasche utilizzate per il rifornimento dell’elicottero.