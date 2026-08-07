Magnano, prosegue la mostra “Tutto a posto” di Matteo Negri

Prosegue a Magnano “Tutto a posto”, mostra personale di Matteo Negri, curata da Davide Rui e inserita nel Festival di Arti Visive Fuoriprogramma 2026.
L’esposizione, ultimo appuntamento dell’edizione di quest’anno, sarà visitabile fino a domenica 23 agosto. Domenica 9 agosto l’apertura è prevista dalle 16.30 alle 19.30 alla Casa Parrocchiale di via Santa Marta.
La mostra si concluderà il 23 agosto con un workshop partecipativo condotto dall’artista, in programma dalle 16 alle 19 e aperto al pubblico.