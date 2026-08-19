Monte Camino, due pannelli panoramici per ricordare Sandro: "Sarà con noi"

Il Monte Camino era uno dei "posti del cuore" di Sandro Castellani e della sua compagna Marta Bruschi. Un luogo frequentato spesso insieme, dove ogni volta, una volta raggiunta la cima, si fermavano a osservare il panorama e più volte si erano detti quanto sarebbe stato bello se fossero stati installati dei pannelli capaci di raccontare le montagne che si possono ammirare dalla vetta. E ora, quel pensiero diventerà realtà: il prossimo 13 settembre sulla cima del Monte Camino saranno installati due pannelli panoramici realizzati da Franco Grosso, che permetteranno di riconoscere le cime visibili dal Monviso fino all'Adamello. I pannelli saranno presentati in anteprima venerdì, il 21 agosto in via Arnulfo a Biella alle 18.

L'iniziativa nasce dalla raccolta fondi organizzata dopo la morte improvvisa di Sandro Castellani, 57 anni, scomparso nel gennaio 2025. "Per ricordare Sandro e con Sandro, perché senza il suo aiuto non li avremmo mai potuti realizzare", spiega Marta Bruschi.

La raccolta ha permesso di raccogliere in pochi mesi oltre 10 mila euro. Circa 5 mila sono stati destinati alla realizzazione dei pannelli, comprese le spese per i materiali, la grafica e la realizzazione dei basamenti da parte del fabbro Andrea Ramella. Il trasporto in montagna e il montaggio saranno invece effettuati da amici e parenti volontari. L'autorizzazione paesaggistica è stata curata gratuitamente dall'ingegner Nicola Carrera.

Gli altri 5 mila euro sono stati devoluti all'associazione Sci-abile, realtà che permette alle persone con disabilità di praticare sport e vivere la montagna attraverso sci, escursioni, bicicletta e altre attività. Il contributo è stato utilizzato in particolare per l'acquisto di un pulmino attrezzato anche per il trasporto di persone in carrozzina.

Sul conto della raccolta restano ancora alcune centinaia di euro, che saranno conservate per eventuali future necessità di manutenzione dei pannelli.

"Invito tutti e tutte a partecipare ai momenti di inaugurazione, Sandro sarà con noi – racconta Marta –. Ringrazio ancora tutte le persone che ci sono state vicine in questi mesi e ci hanno aiutato e ci stanno aiutando a realizzare questo piccolo grande sogno".