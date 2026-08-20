Dopo il caldo arrivano i temporali: allerta gialla nel Biellese

La quarta ondata di calore dell’estate si è conclusa. Oggi, giovedì 20 agosto, le temperature diminuiranno sensibilmente anche nel Biellese, ma il cambiamento sarà accompagnato da temporali e piogge localmente intense.

Mercoledì 19 agosto, secondo Arpa Piemonte, è l’ultima giornata della fase calda iniziata alla fine di luglio. Per Biella la temperatura massima prevista passa dai 31 gradi di ieri ai 25 di oggi. La minima dovrebbe attestarsi sui 23 gradi.

Il cielo sarà nuvoloso già dal mattino. I primi rovesci sono attesi sul Piemonte nordoccidentale, con un’estensione delle precipitazioni al resto della regione nel pomeriggio. Sul settore centro-settentrionale potranno verificarsi fenomeni forti o molto forti, anche a carattere di nubifragio.

Il Centro funzionale di Arpa ha emesso un’allerta gialla per temporali valida per tutta la giornata. Il provvedimento interessa i settori alpini del Verbano e del Biellese, compresi nelle zone A e B. Sono possibili allagamenti localizzati, cadute di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni franosi sui versanti. Raffiche di vento e grandine potranno accompagnare i rovesci più intensi.

Durante il maltempo è consigliabile evitare escursioni in quota, creste e percorsi esposti. In presenza di tuoni occorre raggiungere un edificio o ripararsi in automobile, con porte e finestrini chiusi. Non bisogna sostare sotto alberi isolati, vicino ai corsi d’acqua o nei sottopassi. Una strada allagata non deve essere attraversata, neppure in auto.

Le precipitazioni arrivano dopo settimane di caldo anomalo e carenza d’acqua. All’inizio di agosto Cordar indicava luglio 2026 tra i mesi più secchi degli ultimi settant’anni in Piemonte, con un deficit di pioggia del 55% nei tre mesi precedenti. Le difficoltà hanno interessato soprattutto Coggiola, Pray e Valdilana, mentre diversi Comuni hanno limitato gli usi non essenziali dell’acqua potabile. Alla siccità si è aggiunto l’incendio del Monte Barone, che ha impegnato a lungo Vigili del Fuoco, volontari AIB e mezzi aerei. Le piogge di oggi non comportano la revoca automatica delle ordinanze sulla crisi idrica, che restano valide fino a nuova comunicazione. L’estate meteorologica 2026 si colloca intanto, seppure con un dato ancora provvisorio, davanti al 2003 per temperatura media in Piemonte.

Per oggi, giovedì 20 agosto, sono previste forti piogge, temporali e raffiche di vento, con il rischio di caduta di alberi, smottamenti, fulminazioni e allagamenti localizzati. Alla cittadinanza è raccomandato di limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, argini, corsi d’acqua e zone alberate, oltre a mettere in sicurezza vasi e altri oggetti presenti su balconi e terrazzi. In caso di emergenza occorre chiamare il 112. Vigili del Fuoco, squadre AIB, Protezione civile e Forze dell’ordine sono allertati per intervenire in caso di necessità.

Venerdì 21 agosto la massima prevista a Biella sarà ancora di 25 gradi, con piogge più deboli e sparse, in esaurimento nel pomeriggio. Sabato dovrebbe prevalere il sole, salvo qualche rovescio sui rilievi. A breve e medio termine Arpa non prevede nuove ondate di calore.