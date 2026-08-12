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EVENTI | 12 agosto 2026, 08:30

Piedicavallo: le leggende del Lago della Vecchia rivivono con la narrazione orale

L’appuntamento è pensato per bambini a partire dagli 8 anni, ma non ha un limite di età

Piedicavallo: le leggende del Lago della Vecchia rivivono con la narrazione orale

Piedicavallo: le leggende del Lago della Vecchia rivivono con la narrazione orale

Domenica 23 agosto, alle ore 16.30, il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ospiterà “La Vecchia del Lago”, un racconto inedito mandato a memoria e dedicato a una delle figure più misteriose della tradizione locale, a cura di Alessandra Sala.

Chi abita nel Biellese, avrà certamente sentito parlare delle leggende legate al Lago della Vecchia; proprio queste storie, tra le più suggestive e misteriose del territorio, saranno al centro di un racconto inedito, La Vecchia del Lago, scritto e narrato da Alessandra Sala.

La narrazione nasce dal desiderio di recuperare e valorizzare una storia appartenente alla tradizione locale attraverso uno degli strumenti più antichi di trasmissione delle conoscenze: il racconto orale. La storia, elaborata a partire dalle versioni più ricorrenti della leggenda, verrà raccontata a memoria, senza la mediazione di un testo scritto, così come avveniva una volta.

L’appuntamento è pensato per bambini a partire dagli 8 anni, ma non ha un limite di età: la narrazione può coinvolgere anche adulti e anziani, in un’esperienza capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso una storia della tradizione locale.

Al termine della narrazione è prevista una merenda offerta ai bambini, a cura dei volontari della Biblioteca civica “Peraldo Bert”.

La narrazione "La vecchia del lago" è un’anteprima di quella che avverrà nell'ambito del festival letterario #Fuoriluogo Kids & Young venerdì 18 settembre alle 20:30 presso la Biblioteca ragazzi Rosalia Aglietta Anderi di Biella.

c.s.alessandra sala, s.zo.

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