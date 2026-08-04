Concerti sotto le stelle, visite: ecco il programma degli eventi al Santuario di Oropa

Tra le novità dell'estate 2026 al Santuario di Oropa c'è un ricco calendario di appuntamenti pensato per il mese di agosto, con un programma di visite guidate ancora più ampio. Nella settimana dell’Assunta, tutti i giorni i visitatori avranno numerose occasioni per scoprire il patrimonio storico, artistico e naturalistico del Santuario attraverso itinerari dedicati ai luoghi più significativi del complesso monumentale.

In calendario anche due suggestive visite serali: mercoledì 12 agosto alla Basilica Antica e giovedì 13 agosto alla Biblioteca Storica, eccezionalmente aperta al pubblico dalla guida Fabrizio Gremmo.

Accanto alle visite guidate, il mese di agosto propone anche alcuni degli appuntamenti musicali e culturali più attesi dell'estate: i concerti d'arpa sotto le stelle di Eleonora Perolini e i concerti d’organo.

Concerti d’organo. Sebastiano Domina

Venerdì 7 e 14 agosto, ore 21| Basilica Antica

Venerdì 7 e 14 agosto alle ore 21, la Basilica Antica del Santuario di Oropa ospiterà due nuovi appuntamenti della rassegna estiva dei Concerti d’Organo. L’organista Sebastiano Domina accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso alcuni dei più grandi capolavori della letteratura organistica.

Le due serate offriranno programmi differenti, accomunati dalla presenza delle opere di Johann Sebastian Bach, affiancate da pagine di compositori che hanno segnato la storia della musica per organo, da Mozart a Franck, da Rheinberger a Boëllmann, fino a Elgar e Mullet.

Concerto di Venerdì 7 agosto – ore 21

Il primo concerto si aprirà con il celebre Concerto in re minore BWV 596, trascrizione bachiana del concerto di Antonio Vivaldi, seguito dalla monumentale Toccata e Fuga in re minore BWV 565 e dal Preludio e Fuga in mi minore BWV 548. Il programma proseguirà con la delicata Cantilene di Josef Rheinberger, la solenne Pomp and Circumstance di Edward Elgar nella trascrizione di Edwin H. Lemare, il corale Jesus bleibet meine Freude dalla Cantata BWV 147 di Bach e si concluderà con il raffinato Preludio, Fuga e Variazione di César Franck.

Programma

Concerto re min BWV596 Bach/Vivaldi

Toccata e Fuga in re min BWV565 J.S.Bach

Preludio e fuga in mi min BWV548 j.S.Bach

Cantilene J.Rheinberger

Pomp and circustance Elgar/H.Lemare

Jesus Bleibet meine freude da cantata 147 J.S.Bach

Preludio Fuga e variazioni C.Franck

Concerto di Venerdì 14 agosto – ore 21

Il secondo appuntamento vedrà protagonista il Preludio e Tripla Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552 di Bach, una delle sue composizioni più imponenti per organo, insieme alla Fuga sul Magnificat BWV 733. Seguirà la celebre Suite Gothique di Léon Boëllmann, con la meditativa Prière à Notre-Dame, quindi la Prière di César Franck, la Fantasia in fa minore di Wolfgang Amadeus Mozart e il brillante finale con Tu es Petra di Henri Mulet.

Programma

Preludio e tripla fuga in mi bemolle maggiore BWV 522 J.S.Bach

Fuga sul magnificat BWV733 J.S.Bach

Suite Gotique (Con Priere a Notre Dame) L.Boellman

Priere C.Franck

Fantasia in Fa min W.A.Mozart

Tu es Petra H.Mullet

L’ingresso ai concerti è libero

Concerti d’arpa sotto le stelle

Domenica 9 e lunedì 10 agosto, ore 21 | Terrazza della Basilica Superiore

Domenica 9 e lunedì 10 agosto, alle ore 21, la suggestiva terrazza panoramica della Basilica Superiore del Santuario di Oropa ospiterà due concerti d’arpa nell’ambito della rassegna “San Francesco e le Armonie del Creato”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

In uno dei luoghi più affascinanti del Santuario, sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore, affacciata sulla valle Oropa, il pubblico potrà assistere a un concerto d’arpa sotto le stelle, tra le luci della sera e la cupola illuminata.

La rassegna, ideata dall’arpista Eleonora Perolini, nasce dall’incontro ideale tra San Francesco d’Assisi, testimone di pace, semplicità e amore per il Creato, e Wolfgang Amadeus Mozart, emblema della bellezza universale della musica. Insieme al violinista Alessandro Buccini, alla scrittrice Alessia Zuppicchiatti e agli studenti del Liceo Economico Sociale dell’Istituto Santa Caterina Madri Pie di Ovada, gli artisti inviteranno il pubblico in un percorso che intreccia musica, parola e riflessione.

I concerti non saranno soltanto un’esecuzione musicale, ma un invito a riscoprire la bellezza dell’ascolto, del silenzio e della contemplazione, in un contesto unico dove il paesaggio naturale e l’architettura sacra diventano parte integrante dell’esperienza.

La rassegna “San Francesco e le Armonie del Creato”, in programma dall’8 agosto al 26 dicembre, attraversa il Biellese, il Vercellese e il Monferrato, portando la musica in chiese, santuari e luoghi di grande valore storico e spirituale. La tappa di Oropa rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell’intero percorso. La rassegna è realizzata con il patrocinio e il sostegno di numerosi enti e istituzioni del territorio, tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Info e prenotazioni

Si consiglia di portare con sé una coperta o un cuscino per sedersi sulla terrazza e partecipare all’ascolto.

In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della Basilica Superiore.

Salita con l’ascensore sulla terrazza panoramica: 5 euro da pagare in loco

Info e prenotazioni: Eleonora Perolini ( solo WhatsApp) Tel. 338 474 2613

VISITE GUIDATE ed ESCURSIONI NATURALISTICHE

Sabato 8 agosto

Ore 15: Visita guidata “Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque”. Ritrovo ai cancelli

Ore 21: Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola. Ritrovo alla Basilica Superiore.

Domenica 9 agosto

Ore 10: Escursione guidata al Belvedere Alpe Cucco

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

Lunedì 10 agosto

Ore 11: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli.

Martedì 11 agosto

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli.

Mercoledì 12 agosto

Ore 11: Visita guidata al Sacro Monte. Ritrovo ai cancelli.

Ore 21: Visita sotto le stelle alla Basilica Antica. Ritrovo ai cancelli.

Giovedì 13 agosto

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli.

Ore 21: Visita guidata sotto le stelle alla Biblioteca Storica. A cura di Fabrizio Gremmo. Ritrovo ai cancelli.

Venerdì 14 agosto

Ore 11: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli.

Sabato 15 agosto

Ore 9.15: Escursione guidata al Lago del Mucrone. Ritrovo al Piazzale della Busancano.

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli.

Ore 15: Visita guidata al Sacro Monte. Ritrovo ai cancelli.

Ore 21: Fiaccolata dell’Assunta. Chiostro della Basilica Antica

Domenica 16 agosto

ore 10: Escursione guidata alla Galleria di Rosazza

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

Venerdì 21 agosto

Ore 21: Concerto d’organo. Giuseppe Radini. Basilica Antica

Sabato 22 agosto

Ore 15: Visita guidata alla Passeggiata dei Preti. Ritrovo ai cancelli.

Ore 17.30: Escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo. Ritrovo al Piazzale della Busancano

Ore 21: Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola. Ritrovo alla Basilica Superiore

Domenica 23 agosto

Ore 10: Escursione guidata al Belvedere Alpe Cucco

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

Domenica 30 agosto

Ore 10: Escursione guidata al Lago delle Bose

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

Prenotazioni per le visite guidate al seguente link:

https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Prenotazioni pe le escursioni naturalistiche al seguente link: https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/