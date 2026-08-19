Cossato, soccorso un uomo nella notte: poco distante la sua auto incidentata

Un uomo del '42, è stato soccorso nella notte a Cossato dopo essere stato trovato in stato confusionale e in apparente stato di ebbrezza. L’intervento è avvenuto intorno all’una.

Poco distante, è stata individuata la sua auto incidentata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cossato. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso.

È intervenuto anche il carro attrezzi per il recupero del veicolo. Sono inoltre emerse irregolarità riguardanti la revisione e la patente, per le quali è prevista una segnalazione. In corso ulteriori accertamenti in merito.