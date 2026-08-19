Mercatino dei Bambini a Rosazza: ottimo riscontro per la 4ª edizione

La quarta edizione del Mercatino dei Bambini ha animato ieri, 18 agosto, il parco di Rosazza. Dalle 15 alle 18, bambini dai 4 ai 12 anni sono diventati protagonisti di un piccolo mercato dedicato alla vendita e allo scambio di giochi, libri, giornalini, figurine e altri oggetti usati.

Bancarelle colorate, giochi e sorrisi hanno accompagnato le tre ore dell’appuntamento, vissuto con entusiasmo dai giovani espositori e dalle loro famiglie. Un modo semplice per ritrovarsi, divertirsi e rimettere in circolo ciò che non viene più utilizzato, avvicinando i più piccoli al valore dello scambio e della condivisione.

Ogni espositore era accompagnato da un adulto, mentre le trattative di vendita e scambio erano riservate esclusivamente ai bambini, chiamati così a gestire direttamente la propria bancarella.

La quarta edizione si è conclusa con soddisfazione per la partecipazione registrata. Il ringraziamento della Pro Loco di Rosazza, organizzatrice dell'evento, è andato ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata.