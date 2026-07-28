Piedicavallo, ad agosto la mostra fotografica “Valle Cervo – Per non dimenticare”

Sarà aperta per tutto il mese di agosto, presso la Società Operaia di Piedicavallo, la mostra fotografica “Valle Cervo – Per non dimenticare 2020-2025”, con gli scatti di Fabio Lesca. L’esposizione sarà visitabile dalle 16.30 alle 18.30.

Il progetto nasce con l’obiettivo di conservare la memoria delle giornate del 2 e 3 ottobre 2020, quando il pluviometro di Piedicavallo registrò 559,6 millimetri di pioggia in 24 ore. Lungo l’asse del torrente Cervo si verificarono frane, smottamenti ed esondazioni, mentre la strada provinciale 100 crollò all’altezza di Campiglia Cervo.

Fotografo professionista e all’epoca volontario della Protezione Civile comunale di Biella, Lesca iniziò pochi giorni dopo l’alluvione a percorrere la Valle Cervo, documentando i danni al territorio, gli interventi di ripristino e gli oggetti trascinati dalla furia dell’acqua. Un lavoro proseguito negli anni per costruire un archivio capace di preservare la memoria di quanto accaduto.

Fabio Lesca coltiva la passione per la fotografia fin dall’infanzia e dal 2011 è iscritto alla Tau Visual, Associazione nazionale fotografi professionisti. Nel corso della sua attività ha seguito numerosi eventi sportivi, culturali e istituzionali, collaborando anche con realtà giornalistiche del territorio.