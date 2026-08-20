Salussola entra tra i Comuni turistici del Piemonte: nel Biellese sono 32

Salussola entra nell’elenco dei Comuni turistici del Piemonte. Il riconoscimento è stato formalizzato dalla Regione con l’approvazione dell’elenco 2026, che comprende 552 Comuni piemontesi.

La denominazione viene attribuita ai Comuni che investono risorse nel turismo e possiedono caratteristiche precise. È obbligatorio destinare una quota del bilancio comunale al settore; a questo devono aggiungersi requisiti legati all’effettiva capacità di attrazione del territorio. Tra questi figurano, ad esempio, almeno 150 posti letto e 5mila presenze turistiche annue, la presenza di un ufficio turistico, monumenti e beni culturali di particolare rilievo aperti al pubblico almeno 150 giorni all’anno, manifestazioni distribuite su almeno sei mesi, l’appartenenza a parchi, la presenza di percorsi ciclabili ed escursionistici regionali, cammini storici e devozionali, produzioni enogastronomiche di qualità, riconoscimenti assegnati ai borghi e siti Unesco.

Per Salussola il riconoscimento poggia sul patrimonio storico e culturale, le manifestazioni, i percorsi ciclabili ed escursionistici, l’offerta enogastronomica e le strutture ricettive. Risorse diverse che, considerate insieme, contribuiscono alla capacità del paese di attrarre visitatori.

L’iscrizione nell’elenco regionale ha anche una conseguenza sul piano amministrativo: nei casi previsti dalla normativa consente al Comune di istituire l’imposta di soggiorno. Non è però un effetto automatico del riconoscimento, ma una possibilità che richiede una specifica decisione dell’amministrazione.

Nel 2026 sono 32 i Comuni turistici del Biellese, sui 74 Comuni complessivi del territorio provinciale.

Sono Biella, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Donato, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Mongrando, Muzzano, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Roppolo, Rosazza, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Verrone, Vigliano Biellese, Viverone e Zubiena.

Rispetto al 2025 cambia anche la composizione dell’elenco: quest’anno compaiono Callabiana, Salussola e Valdengo, mentre non figurano più Camandona e Masserano. Il saldo porta così la provincia da 31 a 32 Comuni riconosciuti.