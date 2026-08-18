Valle San Nicolao, 20 anni di volontariato: due giorni di festa e solidarietà

20 anni di volontariato a Valle San Nicolao, di impegno e solidarietà. Dal 2006 i volontari offrono la propria disponibilità alla popolazione per garantire a tutti un supporto, un sostegno e una migliore qualità di vita con un impegno quasi quotidiano, garantendo prestazioni, servizi e aiuto a chi ne ha bisogno. Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV è attivo dal 20 anni ed è diventato una realtà consolidata, conosciuta e ormai indispensabile per questo territorio. 20 anni che vogliamo ricordare e da cui ripartire per continuare con le attività, la solidarietà e l'impegno verso la popolazione di Valle San Nicolao, di Vallanzengo e del circondario.

Per ricordare questo compleanno sono stati organizzati con 2 appuntamenti di festa e d’incontro nel segno della solidarietà e della condivisione. Si parte sabato sera 29 agosto alle ore 21,00 nel piazzale della Chiesa parrocchiale con lo spettacolo di Storie di piazza, “Il Gazzettino della Rovella – notizia dal Sanatorio di Bioglio”. L’ingresso è libero ed eventuali offerte saranno destinate alle attività dell’associazione. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso. Domenica invece ci sarò il pranzo del volontariato con servizio di catering, al costo di 25,00 euro e aperto a tutti. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 23 agosto telefonando ai numeri 3481460663 o 3337098308 o scrivendo alla mail volontariatovalle@gmail.com.

Lo spettacolo teatrale di sabato sera si ispira a una raccolta di giornalini realizzati dalle degenti del sanatorio di Bioglio dal 1964 al 1972, su iniziativa del direttore della struttura, dott. De Melas, insieme all’assistente sociale dell'epoca, con l’obiettivo di offrire alle pazienti uno spazio di espressione e di svago durante il lungo periodo di cura. All’interno del sanatorio fu creata una piccola redazione composta da alcune degenti volontarie che, sotto la supervisione del direttore, raccoglievano e organizzavano contributi provenienti da molte ospiti. Venivano scritti articoli di attualità, racconti, poesie, giochi, riflessioni personali, storie di vita, ma anche rubriche dedicate alla moda e alla cronaca italiana e mondiale nonché degli eventi organizzati nella struttura. Attraverso la restituzione scenica di queste voci autentiche, lo spettacolo riporta alla luce un prezioso documento umano e sociale, restituendo uno sguardo sulla vita nei sanatori e sul valore della scrittura, della creatività e della condivisione come strumenti di sostegno emotivo e comunitario all’interno dei luoghi di cura.

“Il Gazzettino della Rovella – Notizie dal sanatorio di Bioglio” è messo in scena dai volontari di “Storie di piazza”, Luciano Tomasoni, Monica Rubin Barazza, Susanna Moneda, Flora Rocchetti, Sole, Omar Vogliano, Paolo Giacchetto, Franco Marassi, Veronica Morellini, Maurizia Mosca, Francesca Natale, Sandra Pizzato, Daniela Dalle Tezze, Gemma Vogliano, Vittoria Testai Morellini. La regia è di Oriana Minnicino, l’adattamento teatrale della stessa regista e di Veronica Morellini che si è occupata anche dei costumi, le scenografie sono curate da Sole, le musiche da vivo sono di Lavinia Pizzo e il tecnico luci e audio è Franco Marassi che a Valle San Nicolao sarà supportato anche dai volontari della compagnia teatrale parrocchiale “Gli scampoli”.

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV si è costituito nel 2006, con lo scopo di operare a favore di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, di anziani, disabili, minori, di chi è in condizione di emarginazione e di difficoltà economica o sociosanitaria con prestazioni gratuite, senza discriminazione alcuna. Ormai da oltre 20 anni l’associazione si occupa di trasporti per visite mediche, esami, terapie, ritiro di referti, di consegna della spesa, di farmaci e di pasti a domicilio. Altre attività riguardano il servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale, gli incontri settimanali di socializzazione per gli anziani e la gestione di un fondo speciale per fronteggiare situazioni di emergenza economica. Tutto questo grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari che si sono alternati in tutti questi anni, mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo e disponibilità, a cui va un grande ringraziamento.

Per poter proseguire con queste attività, per poterlo fare sempre meglio e con nuove energie anche nei prossimi anni, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV vuole ricordare questo percorso di solidarietà e condivisione nato oltre 20 anni fa da un primo gruppo di soci fondatori che sono riusciti a dare vita e a far crescere una realtà di collaborazione, una comunità solidale basata sull’impegno personale e collettivo.

Per guardare avanti, per continuare a garantire servizi, risposte ai bisogni delle persone, un sostegno concreto, vogliamo ripartire dal questi primi 20 anni, ma abbiamo bisogno di nuove risorse, Per questo chiediamo a chi può e chi vuole, di mettere una parte del proprio tempo a disposizione del paese e delle attività di volontariato. Per continuare ad essere un punto di riferimento in questo territorio operando con attività di impegno sociale, umano e civile, per la solidarietà. Chi fosse disponibile può contattarci al numero 3484760663 o alla mail volontariatovalle@gmail.com. Per continuare, con più forza e maggiori risorse, a costruire una comunità solidale.



