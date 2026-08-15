La fanfara della Polizia di Stato in concerto a Cossato in ricordo del Vice Questore Cusano

Questo anno ricorrono i 50 anni dalla tragica morte del Vice Questore Aggiunto di Pubblica Sicurezza Dr. Francesco CUSANO e tra gli eventi in programma c'è un concerto a Cossato.

Al Teatro Comunale, martedì 1° settembre, alle ore 19,30 è in calendario un concerto organizzato dalla Questura di Biella con il patrocinio del Comune di Cossato proprio in occasione della commemorazione del 50° anniversario della scomparsa del Vice Questore Aggiunto di Pubblica Sicurezza Dr. Francesco CUSANO, Medaglia d'Oro al Valore Civile, Vittima del Dovere. A esibirsi sarà la Fanfara della Polizia di Stato e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.