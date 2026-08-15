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EVENTI | 15 agosto 2026, 08:30

Tutti pronti per la "StraBioglio"

Tutti pronti per la &quot;StraBioglio&quot;

Tutti pronti per la "StraBioglio"

A  Bioglio torna la "StraBioglio". Nell'ambito di "Bioglio in festa", domenica 16 agosto alle 17 è previsto un momento di sport con la corsa che propone due percorsi, uno per gli under 10 (Nati dal 2016)  la StraBioglio Baby, e un percorso più lungo. 

La prima è in calendario alle 17, la seconda alle 18, ed è alla XXVI edizione "Ciao Simo" il cui ricavato sarà devoluto all'associazione AIL Clelio Angelino . In entrambi i casi la corsa non è competitiva. Nella Baby è previsto un regalo a tutti gli iscritti. 

La corsa è inserita nel circuito Corse solidali Biellesi Tapa Run Biella. 

s.zo.

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