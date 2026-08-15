Ferragosto nel Biellese, tutti gli appuntamenti tra feste, musica, sagre e tradizione

- Mongrando, festa patronale dell'Assunta, processione e santa Messe dalle 10

- Viverone, Santa messa solenne ore 10

- Biella, pranzo di Ferragosto al Vernato

- Bioglio, festa dell'Assunta

- Crevacuore, grigliata birra e musica

- Cossato, luna park

- Ferragosto in Oasi Zegna, oltre alla tradizionale grigliata dell'Albergo Ristorante Bucaneve e al pranzo di Ferragosto con menu alla carta di Cascina degli Ori (all'Alpe Pilota), sarà possibile scegliere il menu dedicato dell'Osteria di Montagna Gribaud, oppure trascorrere la giornata all'Agriturismo Alpe Moncerchio o a Cascina Il Faggio. A Bielmonte, il Bar della Panoramica animerà la piazzetta con un DJ set, mentre nel Parterre saranno presenti i giri in pony e gli stand dei produttori del Consorzio Turistico Alpi Biellesi. Alla Locanda Argimonia, dalle 13.30, il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica dal vivo. Il Rifugio Piana del Ponte ospita inoltre la mostra "Dai vachi ai funsc – disegni di Carola Gatto".

- “Netro Agosto in Festa 2026”, spettacolo pirotecnico

- "Agosto a Callabiana" il programma

- Oropa, eventi. Per quanto riguarda le celebrazioni prenderanno il via alle 7.30 nella Basilica Antica, dove seguirà una seconda Messa alle 9. Alle 10.30, nella Basilica Superiore, sarà celebrata la Messa solenne. Al termine, in processione, saranno offerte alla Madonna le rose benedette. Un’altra funzione è prevista alle 12 nella Basilica Superiore, mentre nella Basilica Antica le Messe saranno celebrate alle 16.30 e alle 18.15. Alle 21 si terrà la fiaccolata presieduta da monsignor Farinella, vescovo di Biella.

- Candelo, piazza Castello dalle 21,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Campiglia Cervo, frazione Magnani, dalle 16 Il Parco dei Roda si racconta: visita guidata e mostra del laboratorio artistico estivo

- Biella – Palazzo La Marmora: 15 e 16 agosto dalle 16.00 alle 20.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.



- Candelo – Ricetto di Candelo: 15 e 16 agosto accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it.



- Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: 15 e 16 agosto visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it

- Biella – Palazzo Gromo Losa: 16 agosto aperto dalle 14.30 alle 18.30 con visite libere ad ingresso gratuito.