Amici della Lana, a Miagliano una serata dedicata al Trenino della Balma

Prosegue il ricco calendario di Wool Experience 2026, il progetto di Amici della Lana APS realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CulturHub.

Domenica 16 agosto, al Lanificio Botto di Miagliano, inizierà un viaggio nella memoria della Valle Cervo dal titolo “Il Trenino della Balma” - Incontro tra parole e immagini”. Si riscoprirà la storia affascinante della ferrovia Biella–Balma (1891-1958): un'opera ingegnosa voluta dal Cotonificio Poma per collegare rapidamente i grandi cotonifici di Miagliano, Occhieppo e Biella alla stazione.

Come ospiti della serata ci saranno: Giorgio Lauri, da oltre 70 anni innamorato della Valle Cervo e appassionato di ferrovie, che racconterà con il suo stile informale e coinvolgente aneddoti, curiosità e immagini d'epoca del "trenino che andava al contrario". Davide Varesano di Amici della Lana e Associazione FerroviaBiellaOropa presenterà il progetto che vede la ricostruzione in scala della storica stazione di Miagliano, grazie all'archivio storico del Lanificio Botto e al supporto tecnico di FerroviaBiellaOropa. Ci saranno anche le letture a cura degli attori di Storie di Piazza APS.

L’appuntamento è per le 21. Per informazioni: 351 886 2836 o amicidellalana@gmail.com.