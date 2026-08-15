Netro, Ferragosto in piazza tra artigianato, gastronomia e tradizione

Netro si prepara a celebrare il Ferragosto con una giornata all’insegna della tradizione, della gastronomia e del divertimento. L’appuntamento è per il 15 agosto 2026 in piazza XX Settembre, con iniziative in programma dal pomeriggio alla sera.

Si comincerà alle 16 con la Mostra dell’Artigianato e Hobbistica, accompagnata da musica in piazza e itinerante. Per tutta la giornata sarà inoltre aperto e visitabile l’Ecomuseo del Ferro, dove sarà possibile scoprire la storia e la tradizione del territorio.

Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico, con numerose specialità per tutti i gusti. Il servizio bar resterà attivo per tutta la serata.