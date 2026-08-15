Benna, una gara di bocce per la solidarietà

Una gara a terne senza vincolo di società raccoglierà fondi per la Fondazione Clelio Angelino ETS. L’appuntamento è in programma sabato 12 settembre, dalle 13.30, ed è organizzato dalla Bocciofila San Secondo Bennese e dall’associazione Sport Folclore Benna, con la collaborazione del Comune di Benna.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione biellese, impegnata nelle attività scientifiche e sociali per la cura delle leucemie. Sono ammesse le formazioni composte da un giocatore di categoria B e due non tesserati, da giocatori di categoria C-D con un non tesserato oppure da giocatori di categoria D-D con un non tesserato.

In caso di bel tempo la competizione si svolgerà nei bocciodromi di Benna e Gaglianico. Se le condizioni meteorologiche fossero sfavorevoli, saranno utilizzati gli impianti di Biella e Tollegno.

Le iscrizioni si chiuderanno il 9 settembre. Per partecipare alla gara o prenotare la cena è possibile contattare Davide al numero 328 6490014.