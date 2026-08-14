Torna a Benna la Camminata dei 5 ponti

Benna ospiterà venerdì 11 settembre la 17ª Camminata dei 5 Ponti, affiancata dalla quinta Camminata ludico-motoria e dal secondo mini giro di 600 metri dedicato ai bambini.

L’iniziativa è organizzata da Sport Folclore Benna e dalla Bocciofila San Secondo Bennese, con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune. L’appuntamento rientra nelle due giornate promosse a favore della Fondazione Clelio Angelino ETS, realtà biellese impegnata nella ricerca e nelle attività scientifiche e sociali per la cura delle leucemie.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti dalle 17 nella sede di Sport Folclore Benna. Alle 18.45 partirà il mini giro, aperto gratuitamente ai bambini fino ai 13 anni. A ciascun iscritto sarà consegnato un omaggio.

Alle 19.15 prenderà il via la manifestazione non competitiva di corsa su strada e camminata ludico-motoria, su un percorso di 6 chilometri aperto a tutti. L’evento ha ottenuto l’approvazione della FIDAL Piemonte con il numero 504/NC/2026.

Un trofeo sarà assegnato alla società o al gruppo con il maggior numero di presenze, mentre una targa o una coppa andranno ai gruppi classificati al secondo e al terzo posto. Il programma comprende anche il pacco gara e alcuni premi a sorteggio.