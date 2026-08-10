A Sala Biellese un pranzo di comunità in nome della solidarietà

Un pranzo di comunità con una precisa finalità benefica. È l’iniziativa messa in campo nel comune di Sala Biellese, in programma domenica 16 agosto.
Come da programma, nella piazzetta Ottavio Rivetti, avrà luogo alle 11 la Santa Messa nella chiesa di San Rocco, a cui seguiranno un aperitivo e il pranzo finale (ore 13).
In caso di maltempo l’evento si sposterà nel salone della Pro Loco. Il ricavato dell’intera giornata sarà devoluto proprio alla Pro Loco per la realizzazione del bagno per persone disabili.