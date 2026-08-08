Bagneri, messe e visite all’Ecomuseo nelle domeniche di agosto

Bagneri rinnova l’invito a trascorrere una giornata tra natura, storia e tradizioni della Valle Elvo. Per tutte le domeniche di agosto, i visitatori troveranno qualcuno ad accoglierli nel borgo.

La Santa Messa nella parrocchia dei Santi Giuseppe e Bernardo sarà celebrata alle 15 domenica 9, 16, 23 e 30 agosto. Un’ulteriore funzione è in programma sabato 15 agosto, in occasione dell’Assunzione di Maria, sempre alle 15.

Al mattino saranno presenti i volontari degli Amici di Bagneri, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, un operatore della Rete Museale Biellese accompagnerà il pubblico nella visita all’Ecomuseo della Civiltà Montanara.

Restano sempre accessibili la Madonna del Piumin, situata poco sotto il parcheggio lungo il Tracciolino, e le sculture del Sandrun e di Cecilia.

La visita può essere abbinata a una passeggiata tra i boschi e le cascine della Valle Elvo.