Netro, nove giorni di festa tra cucina, musica e tradizione

Dall’8 al 16 agosto piazza XX Settembre ospiterà “Netro Agosto in Festa 2026”, con nove giorni di cene, concerti, teatro, giochi e appuntamenti legati alla tradizione locale.

La manifestazione si aprirà sabato 8 agosto alle 20 con la cena del pesce, accompagnata dalla musica di Michela La Voce. Il menù prevede un tris di bruschette di mare con acciughe in salsa verde, salmone e pesce spada, insalata nizzarda con gamberetti, cozze alla tarantina, risotto ai frutti di mare, sorbetto e fritto misto di pesce con patatine e insalata mista. A chiudere sarà una coppa di gelato al Grand Marnier. Il costo è di 30 euro, bevande comprese.

Domenica 9 agosto, dalle 20, sarà servita la grigliata, seguita alle 21.30 dal concerto de Le Nostre Valli.

Martedì 11, sempre dalle 20, spazio allo gnocco fritto e al gioco a quiz “Il Cervellone”.

Mercoledì 12, alle 21.30, Paolino porterà in scena lo spettacolo teatrale “La luna an tal sac”.

Giovedì 13 agosto sarà la volta della cena piemontese, animata dal duo Cinzia e Milena dell’Orchestra Acquamarina. La proposta comprenderà un tagliere di salumi nostrani con antipasto alla piemontese, lingua in salsa verde, peperoni in bagna cauda e capunet. Seguiranno agnolotti al sugo d’arrosto, sorbetto, bocconcini di cervo con purè, formaggio nostrano e bunet. Il prezzo è di 27 euro, bevande incluse.

Venerdì 14 agosto, alle 21.30, si esibirà la Banda musicale di Netro.

Il programma di Ferragosto, sabato 15, inizierà alle 16 con la mostra dell’artigianato e dell’hobbistica, la musica in piazza e itinerante e l’apertura dell’Ecomuseo del Ferro. Lo stand gastronomico aprirà alle 19.30, mentre alle 23 è in programma il grande spettacolo pirotecnico.

La festa terminerà domenica 16 agosto alle 11.30, in piazza Piave, con la distribuzione della tradizionale polenta concia da asporto, curata dalla Banda musicale di Netro. Il servizio bar sarà aperto tutte le sere.

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