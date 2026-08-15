Dorzano, più controlli nelle aree ecologiche: installate le fototrappole

In attesa della realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, che garantirà la copertura dell’intero territorio comunale, a Dorzano sono state installate nelle aree ecologiche le fototrappole fornite da COSRAB.

I dispositivi permetteranno di rilevare eventuali conferimenti effettuati da persone non autorizzate provenienti da altri Comuni, modalità errate di smaltimento dei rifiuti e abbandoni all’esterno dei cassonetti o nelle zone circostanti. Il Comune ricorda che i contenitori delle aree ecologiche sono riservati esclusivamente ai cittadini di Dorzano.

I responsabili delle violazioni potranno essere identificati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

"Attualmente la situazione dei rifiuti è abbastanza sotto controllo, anche grazie al lavoro quotidiano svolto dall’amministrazione – spiega il sindaco Manuel Gusulfino –. Le fototrappole hanno soprattutto una funzione deterrente: l’obiettivo è prevenire conferimenti non corretti ed evitare episodi di abbandono".

Il sindaco evidenzia la collaborazione con SEAB: "La società sta facendo tutto il possibile per garantire la continuità del servizio, nonostante le difficoltà di questo periodo".

Tutela del decoro urbano, dell’ambiente e dell’igiene pubblica, è il principale obiettivo dell'amministrazione, in attesa dell’entrata in funzione del nuovo sistema di videosorveglianza permanente.