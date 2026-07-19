Tante cose da fare a Biella oggi 19 luglio

Domenica 19 luglio

- Biella, RIEVOCAZIONE STORICA piazzale Casalegno, dalle 07:00 alle 12:00 a cura di Vespa Club Biella

- Camandona, festa di Sant'Anna, Trail di Sant'Anna

- Sordevolo, aperitivo al Museo

- Camandona, ore 17, Frazione Falletti, Camandona “Il Grande Gioco”: gioco teatrale/artistico a base di lane, stoffe, pittura e tradizioni del paese A cura di Ruth Ripon, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Anna In collaborazione con Comune di Camandona, Proloco di Camandona

- Biella, 75 anni di Vaspa Club Biella

- Valdilana, XV edizione di Villa Piazzo in Musica nell'affascinante cornice della Chiesa della Beata Vergine Assunta di Mosso Santa Maria (Valdilana), alle ore 16:30, i riflettori si accenderanno su uno dei monumenti sonori più preziosi del Piemonte: il monumentale Organo Serassi del 1840 (Opus 548). A far vibrare le sue storiche canne sarà il talento dell'organista Massimiliano Scoleri, affiancato dal raffinato talento del clarinettista Carlo Saccente. Il duo proporrà un programma d'eccezione con musiche di maestri assoluti quali G.F. Händel, J. Stanley, C.P.E. Bach, A. Vivaldi e A. Petrali.

- Coggiola, Santuario del Cavallero, laboratorio costruiamo l'argilla

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Cavaglia, mercatino celtico a Villa Salino dalle 10 alle 18

- Sagliano, feste di luglio

- Verrone, torneo di Calcetto

- Pray, tra le iniziative comprese nell’ambito della mostra “Tra pedali e telai: cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese”, la Fabbrica della Ruota di Pray (BI) ospita un appuntamento letterario di grande suggestione alle ore 17:00, Paolo Ghiggio presenterà al pubblico il suo ultimo libro, intitolato "NOIR la bicicletta e la cronaca nera" con prefazione di Giorgio Pasqua.

- Sostegno, laboratorio di autoproduzione di fermentati al Museo del Bramaterra dalle 14.30 alle 18.30

- Mosso fraz. Boschi, festa di San Bernardo

- Casapinta, Festa patronale Santa Messa con Vescovo Farinella

- Andorno, polivalente, "Rombo di solidarietà", evento a favore reparto neuropsichiatria infantile ospedale di Biella dalle 14,30

- Valle Mosso, festa di Sant'Eusebio

- Tollegno, “Dalla città ai pascoli”, una giornata dedicata alla bicicletta, al gioco e alla scoperta del territorio, rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

- Pollone, alle ore 16.30 il Museo FORMA – Museo del Formaggio e dell'Alpicoltura di Pollone ospiterà il concerto Colonna Sonora di Simona Colonna, uno degli appuntamenti della rassegna Storie Biellesi, promossa da Storie di Piazza

- Biella, Festa dell'Abbondanza

- Cossato, Agrisound

- Mongrando, Festa del Carmine

- Lessona Summer Festival

- Netro, Festa della Birra

- Bioglio, Grigliata degli Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao.

MOSTRE

- Biella Oropa, mostra dedicata a Matia Bonino, dall'11 luglio al 27 settembre 2026 nelle Sale "Maria Bonino" del Chiostro della Basilica Antica, per maggiori info

- Dal 18 al 26 luglio la Sala Cerimonie all'interno del Ricetto di Candelo ospita "Roasio, il paese con la valigia. Storie e immagini di cinque generazioni di emigranti", mostra itinerante promossa dall'Associazione Museo dell'Emigrante di Roasio nell'ambito delle iniziative per il 25° anniversario del museo.

- Pray, Fabbrica della Ruota di Pray mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte” , resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30

- Mongrando, "I commercianti di Mongrando" in municipio dal 10 al 20 luglio

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Campiglia, San Giovanni d'Andorno mostra opere Giorgio Marinoni fino a domenica 2/08 orari sabato 15- 18,30 domenica 10-12.30, 15-18,30

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Rosazza, mostra Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo con al centro il battesimo in alta Valle Cervo fino al 27 settembre

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, fino al 19 luglio al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"

- Pettinengo, Transumanza, opere di Corinna Wollf in mostra fino al 13 settembre a Villa Piazzo