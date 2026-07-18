Campiglia, esce di strada con l'auto nella notte: positivo all'alcol test

Incidente stradale autonomo questa notte 18 luglio a Campiglia Cervo. Il sinistro si è verificato intorno alle 3, quando una Land Rover è uscita di strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono stati richiesti per verificare e mettere in sicurezza una struttura in ferro di una pensilina, risultata potenzialmente pericolante a seguito dell'impatto.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo nato nel 1990, che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato positivo all'alcol test.

L'autovettura è stata successivamente rimossa con l'intervento di un carro soccorso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.