Alpini, grande partecipazione a Graglia per il raduno al Colle San Carlo FOTO

Grande partecipazione a Graglia per il tradizionale raduno al Colle San Carlo in ricordo delle penne mozze della Valle Elvo.

L’evento, andato in scena domenica scorsa, 12 luglio, ha visto la presenza di tanti gruppi alpini e numerose autorità civili e militari, oltre a istituzioni locali, provinciali e regionali, tra cui i sindaci Marco Astrua e Riccardo Lunardon e il consigliere regionale Elena Rocchi.

Al ritrovo nel piazzale della chiesa, è poi seguita la cerimonia dell’alzabandiera, assieme alla deposizione della corona al monumento dei Caduti e alla Santa Messa. La giornata si è conclusa con il rancio alpino sulle note degli Amici di Netro.