Un'altra notte bianca a Biella all'insegna della musica FOTO

Biella, avanti tutta con l'estate. Dopo la NOTTE BIANCA SHOW il 3 luglio con negozi aperti e intrattenimento in centro città e sfilata di moda in Piazza Duomo, il venerdì seguente ampio spazio è stato dato in piazza Duomo ai primi 1200 anni di storia della città di Biella, quindi ieri venerdì 17 luglio sul palco davanti alla cattedrale è stata la volta dell'OROPA MUSIC FESTIVAL OFF, Concerto di musica classica a cura di Peace Orchestra Project Foundation. Protagonisti del concerto saranno Sofia Manvati al violino e Federico Gad Crema al pianoforte, in un dialogo intimo e raffinato tra due strumenti, portato all’aperto in uno dei luoghi simbolo della città.

Ancora una notte bianca quindi a Biella tra negozi aperti, musica tra le vie, risate e persone che hanno voglia di vivere la città in tutto il suo splendore da Riva fino a Piazza Vittorio Veneto.

Prossimi appuntamenti venerdì 24 con la Biella che Ballava e il 31 il Biella Gospel Choir.