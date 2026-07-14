Le corse della settimana del 13 luglio di Newsbiella.it

Diversi gli appuntamenti questa settimana per gli appassionati della corsa e anche della camminata.

Primo in calendario è giovedì 16 luglio a Biella, Cossila San Grato, via Santuario d'Oropa 85, torna il Periplo dei Cantoni, camminata ludico motoria aperta a tutti e organizzata dalla ASD La Bufarola tra i Cantoni di Cossila su un percorso di circa 6 km. La quota di iscrizione è di euro 8 a persona, comprensiva del pasta party finale presso l'oratorio parrocchiale. Partenza alle ore (iscrizioni dalle 19 in via Santuario d'Oropa 85). Orario: dalle 19.00 alle 21.00.

Venerdì 17 luglio alle ore 10.00 a Biella c'è la prima edizione di "Camminando e dialogando insieme per le vie della città". La partenza è in Piazza Adua, quindi si procederà lungo Via Torino, Via La Marmora, Piazza Vittorio Veneto (Piccola pausa di dialogo sulle problematiche), si arriva Via Italia, all'altezza della Chiesa della Santa Trinità. Focus: comprendere le criticità delle barriere per chi usa le carrozzine ma anche per chi spinge passeggini e carrozzine. Si tratta di una passeggiata gratuita e aperta a tutti. In caso di pioggia verrà annullata in caso di pioggia.

Sabato 18 luglio Cammini Divini di Augusto Cavallo propone questa nuova e facile escursione con Accompagnatore Naturalistico su mulattiere e sentieri da Bocchetto Sessera all’Alpe Artignaga e ritorno, iniziando la camminata dopo aver lasciato l’auto nel Piazzale tra Bocchetto e Bielmonte, nei pressi del Wing Over. Si tratta di un percorso ad anello, nel cuore dell’Oasi Zegna, lungo quasi 12 km con un dislivello di circa 250 metri. Dopo la partenza ci si inoltra nel Bosco del Sorriso. Lungo il cammino si arriverà all’Eremo di Maria, per poi proseguire per raggiungere l’Alpe Artignaga, dove sono situate le baite ristrutturate dell’omonimo villaggio. Dopo una breve pausa si ripartirà seguendo un sentiero quasi parallelo tra la vegetazione raggiungendo l’agriturismo Alpe Montuccia. Terminato il pranzo non resterà che seguire un nuovo sentiero che tra saliscendi continui ci riporterà al punto di partenza. Ritrovo previsto alle 9 nel grande piazzale adiacente Wing Over Bar. Per chi parte dal Monferrato il ritrovo è fissato alle ore 7,15 a Crescentino. Termine dell’escursione verso le ore 15. L’escursione è a posti limitati e la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 17 luglio presso Augusto tel. 339.4188277.

Domenica 19 luglio a Camandona c'è il Trail di Sant’Anna alla 6° edizione. Si tratta di una camminata ludico motoria aperta a tutti che nel suo percorso include salite, discese, sterrato e bosco, organizzata dalla Pro Loco di Camandona in collaborazione con il G.S. Pietro Micca di Biella, la FIDAL Piemonte, l'UNPLI e il Comitato Pro Loco Biellesi. Sono previsti due itinerari: un minigiro di 5 chilometri, ideale per famiglie e camminatori occasionali, e un percorso di 10 chilometri dedicato a chi desidera affrontare un tragitto più impegnativo. Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza della frazione Falleti. Alle 9 chiuderanno le iscrizioni e prenderà il via il percorso da 5 chilometri, mentre alle 9.30 scatterà la partenza del giro da 10 chilometri. La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende la distribuzione di bottiglie d'acqua lungo il percorso e all'arrivo, garantendo un adeguato ristoro ai partecipanti.