Due giorni di festa a Candelo per la Beata Vergine del Carmelo. Si comincia domani, sabato 18 luglio, con la processione della statua della Madonna per le vie del borgo sulle note della Banda Musicale di San Giacomo.

Si comincia alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo. L’invito è di esporre l’immagine della Madonna con un mazzo di fiori. Al termine della processione, verrà offerto un piccolo rinfresco.

Domenica 19 luglio, alle 10.30, avrà luogo la Santa Messa solenne allietata da Candeloincoro, con la mostra e la vendita di dolci e torte, gentilmente offerte, il cui ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali.