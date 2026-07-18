Auser Volontariato Vallestrona, a Valle Mosso taglio del nastro alla nuova sede FOTO

È stata inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio, la nuova sede di Auser Volontariato Vallestrona ODV a Valle Mosso, in corso Roma 27. Un momento importante per l’associazione, accolto con grande partecipazione da volontari, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali, i rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi ospiti, insieme ai volontari che ogni giorno dedicano tempo ed energie alle attività dell’associazione sul territorio.

Presente anche il sindaco di Valle Mosso, Mario Carli, la Fondazione Cassa di Risparmio nella persona del suo Presidente Michele Colombo.

L’inaugurazione è stata vissuta con grande emozione dai presenti: tanti cittadini hanno voluto essere vicini ad Auser in questo momento significativo, testimoniando l’affetto e la riconoscenza verso un’organizzazione che rappresenta un importante presidio sociale per la Vallestrona.

La nuova sede diventa così un nuovo spazio di incontro e di attività, destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione nella vita della comunità.