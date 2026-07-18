Brusnengo, 320mila euro per la struttura sportiva: tutte le novità del Comune

Nuovo calendario della raccolta differenziata, apertura del micronido comunale, borse di studio per gli studenti che hanno concluso la terza media, uscita dall’Unione dei Comuni e fondi del Credito Sportivo. Il sindaco di Brusnengo, Fabrizio Bertolino, fa il punto sui principali temi che in queste settimane impegnano l’amministrazione comunale.

Tra gli aggiornamenti più rilevanti figura la conferma formale del mutuo da 320mila euro presso l’Istituto per il Credito Sportivo, destinato al completamento della struttura sportiva situata in piazza. Le risorse permetteranno di portare a termine gli interventi ancora necessari e concludere un’opera avviata da diversi anni: “Questi 320mila euro ci permetteranno di finire finalmente la struttura in piazza”, afferma il primo cittadino.

Dal 1° luglio Brusnengo è inoltre uscito dall’Unione dei Comuni Prealpi Biellesi, alla quale aderivano anche Masserano e Mezzana Mortigliengo. Costituita nel 2014, l’Unione era nata con lo scopo di esercitare congiuntamente alcune funzioni e servizi comunali, ottimizzare le attività degli enti, produrre risparmi e migliorare le prestazioni rivolte ai cittadini, contenendone i costi. Brusnengo vi aveva aderito dal 1° gennaio 2015; il recesso è diventato effettivo dal 1° luglio 2026.

Dal 6 luglio sono entrati in vigore i nuovi giorni di raccolta dei rifiuti. La modifica principale riguarda il residuo indifferenziato, il cui ritiro avviene ora ogni quattordici giorni, nell’ambito della riorganizzazione adottata in gran parte del territorio biellese: “Il nuovo piano di raccolta è stato approvato in sede territoriale e risponde agli obiettivi fissati dalla Regione – spiega Bertolino –. Alcuni Comuni hanno scelto di mantenere il passaggio settimanale dell’indifferenziato, sostenendo però il costo aggiuntivo del servizio. A Brusnengo abbiamo ritenuto di adottare la cadenza quindicinale per evitare, per quanto possibile, un aumento delle tariffe e contenere i costi”.

Cresce la necessità di separare correttamente i diversi materiali: “Più aumenta la raccolta differenziata, minore è la quantità di rifiuto destinata all’indifferenziato. È necessario modificare alcune abitudini ed evitare di inserire nel residuo ciò che può essere conferito nell’organico, nella carta, nella plastica o nel vetro. Finora ho riscontrato soprattutto qualche incertezza sui nuovi giorni, perché è cambiato l’intero calendario. È comprensibile che serva un periodo di adattamento, ma tutti i servizi restano garantiti”.

Procede intanto il percorso verso l’apertura del nuovo asilo nido comunale. La gara per l’affidamento della gestione del micronido, rivolta ad associazioni e cooperative, si concluderà il 20 luglio, mentre l’avvio del servizio è previsto per il 1° settembre. Il Comune ha infatti avviato la procedura per affidare la gestione del micronido per due anni scolastici, con possibilità di rinnovo per altri due: “La gara per la gestione è stata pubblicata e le associazioni o cooperative interessate possono presentare la domanda. La precedente manifestazione di interesse aveva già raccolto indicazioni relative a circa quindici bambini. Il numero effettivo potrà essere stabilito soltanto alla chiusura delle iscrizioni. L’obiettivo è avviare regolarmente il servizio nel mese di settembre”.

Sabato 4 luglio, nella sala consiliare, si è svolta anche la consegna delle borse di studio intitolate ad Adelina Haberle, conosciuta in paese come la “Zia d’America”. Il riconoscimento è destinato ai ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado e intendono proseguire gli studi. Pur avendo vissuto negli Stati Uniti, Haberle volle mantenere un legame con Brusnengo e ricordarsi del paese del marito. Grazie agli interessi maturati, ogni anno possiamo rinnovare questo sostegno agli studenti che hanno concluso la terza media e proseguiranno il proprio percorso scolastico. Un incentivo ai nostri giovani e un modo per conservare la memoria della ‘Zia d’America’ e il gesto di generosità nei confronti della nostra comunità”.