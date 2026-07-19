“Puliamo il Mondo 2026”, Gaglianico Presente!

Il Comune di Gaglianico aderirà a “Puliamo il Mondo 2026”, in calendario in data 18, 19 e 20 settembre, organizzata da Legambiente.

Nella delibera di giunta che stabilisce l'adesione si legge che il Comune ha aderito in quanto la considera "un' importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale volta a far ripulire, da personale volontario, strade, piazze, parchi, fiumi, spiagge e fondali marini coinvolgendo i cittadini nella cura del territorio inteso come bene assoluto da tutelare e proteggere". Non solo: nel documento si legge anche che per il Comune l'iniziativa ha un'importante valenza sociale ed ambientale e si propone di farla divenire un appuntamento fisso per i giovani coinvolti.