Biella, Consiglio comunale: bilancio, Tari, rifiuti e due mozioni all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Biella è stato convocato in seduta straordinaria di prima convocazione per martedì 21 luglio 2026, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Oropa.

La seduta si aprirà con la trattazione delle interrogazioni, cui seguirà l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Tra i principali provvedimenti in discussione c'è una variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2026-2028, con contestuale aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione del servizio rifiuti. Il Consiglio prenderà infatti atto del Piano economico finanziario (PEF) del terzo periodo regolatorio 2026-2029 del servizio integrato di gestione dei rifiuti, validato dal Co.S.R.A.B., passaggio propedeutico ai successivi adempimenti in materia di Tari. A seguire sarà chiamato ad approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2026, sulla base del Piano economico finanziario MTR-3 relativo al quadriennio 2026-2029.

La parte finale della seduta sarà dedicata alla discussione di due mozioni. La prima propone di ricordare le prime donne consigliere e assessore del Comune di Biella, Alba Spina e Lidia Lanza, attraverso un'iniziativa istituzionale. La seconda riguarda invece l'introduzione del divieto di fumo nei parchi pubblici e nelle aree gioco comunali.