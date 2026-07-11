Doppio appuntamento a Pollone con Storie di Piazza

Sabato 19 luglio alle ore 16.30 il Museo FORMA – Museo del Formaggio e dell'Alpicoltura di Pollone ospiterà il concerto Colonna Sonora di Simona Colonna, uno degli appuntamenti della rassegna Storie Biellesi, promossa da Storie di

Piazza APS all'interno della Rete Museale Biellese.

«Ormai conosco il Biellese meglio della mia città natale, Alba», racconta entusiasta Simona Colonna, a testimonianza del forte legame costruito negli anni con Storie di Piazza APS, associazione con la quale collabora da lungo tempo, partecipando a spettacoli, produzioni e nuovi progetti artistici.

Musicista poliedrica, violoncellista, concertista e compositrice, Simona Colonna attraversa con naturalezza il repertorio classico, la canzone d'autore, il pop e il jazz, affiancando spesso il teatro con una cifra espressiva personale e intensa. La sua ricerca musicale si traduce in concerti capaci di unire tecnica, sensibilità e narrazione. Il pubblico sarà accompagnato in un racconto sonoro che attraversa la terra piemontese, intrecciando emozioni, origini e speranze.

Uno spettacolo in cui gli occhi osservano, le parole raccontano e i suoni diventano memoria viva di un percorso artistico profondamente legato al territorio e alla sua identità. L'evento rappresenta un'occasione speciale per vivere il Museo FORMA attraverso la musica, valorizzando il dialogo tra patrimonio culturale, paesaggio e arte contemporanea.

La rassegna Storie Biellesi è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell'ambito del Bando CulturHub, di Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

Storie di Piazza APS sarà nuovamente protagonista a Pollone mercoledì 16 luglio alle 21 in occasione di un evento promosso dalla Diocesi di Biella e dalla Parrocchia di Pollone, dedicato a San Pier Giorgio Frassati e realizzato in collaborazione con numerosi enti del territorio: Uno degli affetti più belli, Pier Giorgio Frassati e l’amicizia.

Nella suggestiva cornice della Torre Martini, in cima al Parco della Burcina, andrà in scena un intenso percorso tra musica, danza e parole: un viaggio appassionato nelle lettere di Pier Giorgio Frassati, per restituire al pubblico il volto più intimo e affettuoso. Un momento di grande intensità, sospeso tra cielo e natura, nel luogo simbolico da cui lo sguardo si apre sul paesaggio biellese.