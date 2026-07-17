Vespa Club Biella, 75 anni di storia tra passione, territorio e solidarietà

Il Vespa Club Biella festeggia il suo prestigioso traguardo storico: ben 75anni di attività. Nato nel 1951, il sodalizio è uno dei più attivi d'Italia e unisce la comunità locale attraverso la passione per il celebre scooter e la solidarietà. Il club, a lato al Vespa Club d'Italia, è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, con la sua sede in Via Quintino Sella 51.

Da anni organizza e partecipa a numerosi eventi di carattere nazionale e internazionale. Nelle celebrazioni che si tengono nel2026, il Vespa Club Biella ha unito spesso il divertimento su due ruote alla beneficenza, il Raduno Nazionale dedicato all'anniversario prevede tour panoramici mozzafiato tra le Valli Biellesi, mentre parte dei proventi delle iscrizioni è destinata a sostenere l'associazione FAND Biella a supporto delle famiglie con persone affette da diabete.

Il territorio biellese vanta un legame speciale con il marchio Piaggio: Biella, infatti, ha ospitato la progettazione e il collaudo dei primissimi prototipi che avrebbero dato vita al mito della Vespa. Questo forte rapporto è celebrato anche dal monumento eretto nella rotonda di via La Marmora, inaugurato proprio in occasione del 70° anniversario dello scooter. Sei un appassionato o vuoi unirti alle attività? Qui sotto tutte le info per i festeggiamenti organizzati dal Vespa Club Biella per il 75esimo anniversario!