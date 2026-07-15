Ad Andorno "Rombo di Motori" a favore della Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Biella

Una giornata all'insegna della solidarietà, della condivisione e dell'impegno sociale. È quella in programma domenica 19 luglio ad Andorno con "Rombo di Motori", l'evento benefico organizzato da Angeli in Moto sezioni di Biella e Vercelli a favore del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale di Biella.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Andorno Micca e dall'ASL di Biella, prenderà il via alle 14.30 al polivalente di via Levera 54. Il pomeriggio si aprirà con la presentazione dell'associazione di volontariato Angeli in Moto e del progetto solidale dedicato alla Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale biellese. Seguirà l'intervento dei rappresentanti del reparto dell'ASL di Biella e la presentazione delle associazioni e delle realtà coinvolte nell'iniziativa: A.I.A.S., Angeli in Moto, Cheetah Conservation Fund e Orizzonti Creativi.

Nel corso del pomeriggio non mancheranno momenti di intrattenimento per tutte le età. Il programma prevede intermezzi musicali, l'attività di "Arte Condivisa" a cura di Orizzonti Creativi e "Musica in Condivisione", che offrirà ai partecipanti la possibilità di provare chitarre elettriche, classiche e acustiche insieme ad alcuni maestri.

Spazio anche ai motori, con l'arrivo delle moto di Angeli in Moto e l'esposizione del Casco Rosso, simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dall'associazione. Per i più piccoli sarà inoltre allestito uno spazio dedicato al truccabimbi presso lo stand di Angeli in Moto.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio bar. Un'occasione per trascorrere un pomeriggio in compagnia, sostenendo al tempo stesso un progetto dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

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