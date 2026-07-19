Borriana, vietato il lavaggio dei veicoli e l'irrigazione di orti e giardini

Si rende noto alla Cittadinanza che, a causa del perdurare dello stato di siccità e del calo delle riserve idriche, l'acqua potabile è attualmente una risorsa in situazione di estrema criticità.



In questo scenario, garantire l'acqua per i fabbisogni primari (igienico-sanitari, idropinici e domestici) di tutta la popolazione è la priorità assoluta. L'adozione di misure di contenimento dei consumi e l'azzeramento degli sprechi non sono più solo un dovere civico, ma una necessità per evitare razionamenti forzati ed interruzioni della fornitura.

Divieti e Limitazioni Tassative

Per preservare l'acqua per l'uso umano essenziale, si dispone il divieto assoluto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale per i seguenti scopi non prioritari:

Irrigazione di prati, giardini e orti: È vietata l'irrigazione durante le ore diurne. Qualsiasi irrigazione indispensabile (es. orti di sostentamento) deve essere ridotta al minimo e consentita esclusivamente nella fascia oraria notturna (dalle 23:00 alle 05:00).



Lavaggio di veicoli: È tassativamente vietato il lavaggio privato di auto, moto e altri mezzi con acqua potabile. Per la pulizia, rivolgersi esclusivamente ad impianti autorizzati che utilizzano sistemi di riciclo dell'acqua.



Pulizia di cortili e aree esterne: È vietato l'uso di acqua potabile per il lavaggio di cortili, piazzali, marciapiedi, vialetti e spazi pavimentati privati.



Riempimento di piscine e vasche: È vietato il riempimento di piscine private, vasche da giardino e giochi d'acqua di qualsiasi tipo allacciati alla rete pubblica.



Obblighi di Controllo e Buone Pratiche in Casa

Nelle abitazioni private, ogni goccia risparmiata è fondamentale per mantenere attiva la rete di distribuzione:

Gestione virtuosa dei consumi domestici:

Rubinetti: Chiudere sempre l'acqua mentre ci si lava i denti, ci si insapona o ci si rade.

Elettrodomestici: Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e prediligendo i programmi "Eco".

Igiene personale: Preferire docce rapide (massimo 3-5 minuti) ed evitare l'uso della vasca da bagno.

Riutilizzo dell'acqua: Recuperare l'acqua di lavaggio delle verdure o quella della condensa dei condizionatori per bagnare le piante sul balcone.



La situazione attuale impone uno sforzo collettivo; la collaborazione ed il senso di solidarietà di ogni singolo cittadino sono l'unico strumento che abbiamo per tutelare il bene comune e garantire l'acqua potabile nelle case di tutti.



L'Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per il rigoroso rispetto delle presenti disposizioni.





