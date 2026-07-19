Graglia, incontro pubblico sul Progetto Fille: una serata dedicata ad acqua e territorio

I Cittadini della Valle Elvo hanno organizzato una serata aperta alla cittadinanza per approfondire il Progetto Fille e confrontarsi sui temi legati alla gestione dell'acqua e alla tutela del territorio. L'appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 21, al Teatro di Graglia.

L'incontro è rivolto a tutti i cittadini interessati, ai sindaci e alle associazioni del territorio, con l'obiettivo di fornire informazioni sul progetto e favorire un momento di confronto pubblico.

La serata si aprirà con l'introduzione delle amministrazioni comunali di Graglia e Muzzano, cui seguirà un approfondimento dedicato al contesto e alle caratteristiche del Progetto Fille.

In programma anche un intervento di carattere geologico, che illustrerà le fasi preliminari e di realizzazione dei pozzi, oltre a un focus sui dati relativi alla risorsa idrica e sulle motivazioni che hanno portato alcuni cittadini a esprimere la propria contrarietà al progetto.

L'ultima parte dell'incontro sarà dedicata alle possibili iniziative da intraprendere insieme e, a partire dalle 22.30, al dibattito con il pubblico, con spazio per domande, interventi delle amministrazioni presenti e conclusioni della serata.